Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor

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30/09/2023

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Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor

 

Girne Antik Liman’da 1 Aralık 2022’de başlayan ve Mayıs 2023’te biteceği açıklanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle açılışı ertelenen limanın son hali, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla dikkat çekti.

Girne Antik Limanı'ndaki restorasyon ve yenileme projesi 1 Aralık 2022 tarihinden beri devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük restorasyon projelerinden birisi olan Girne Antik Liman'da çalışmalar yoğunlaştı.

Mayıs 2023’te biteceği açıklanan ancak yaşanan aksaklıklardan dolayı açılışı ertelenen limanın son hali, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla dikkat çekti.

 

 

30/09/2023 12:51
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TAGS: Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor
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