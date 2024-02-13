Girne Antik Liman’da yeni düzenleme tartışma yarattı

Masa sandalyeler ilgili son düzenlemeye karşı, belediye başkanı Şenkul ve esnaftan açıklama geldi.

Girne Antik Liman’da masa sandalye tartışması yeniden alevlendi.

İşletmelerin Mart Ayı’nda açmak için çalışmaları sürerken, masa ve sandalyelerim eskiden olduğu gibi deniz kenarına mı yoksa sadece işletmelerin önüne mi konulacağı merak konusu.

Turizm Bakanlığı’nın yeni uygulamada ısrar etmesi, konuyu mahkemeye getirdi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat ŞENKUL, bugün yeni düzenlemenin sorunlar yaratacağından endişeli…

İşte açıklaması:

Teori ile gerçeğin farkını bazen yaşayarak anlamak gerekiyor.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kararı Ayk ve Turizm Bakanlığı dahil kimse almadı ama yolun sonunun buraya çıkacağını söylemiştik.

Buna karşın bizim önerimiz Restuaranların olduğu, yolun daraldığı, denize düşme riski yaratmayacak şekilde Canlı Balık sonrasında masaların deniz tarafında ve dar bir alanda tutulması idi.

Böylelikle hem işletmeler zarar görmeyecek hem binaların güzelliği daha rahat görülecek hem de yayalar geniş ferah şekilde yürüyebilecekti.

Bilimsel bir karar alındığı noktasında hiç şüphem yok ve AYK kararına saygı duyuyorum ancak hayatın gerçekliği bize bazen ideali değil ideale yakını oluşturmayı da dayatır diye düşünüyorum.

Geç kalınmış bir durum yoktur, paydaşlar olarak biz bir araya gelip son durumu değerlendireceğiz.

Fotoğraftaki gibi bir görüntüye ne biz, ne Turizm Bakanlığı ne de AYK izin vermez bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun.

Öte yandan, Antik Liman esnafı da Şenkul’un paylaşımına destek verdi ve yeni düzenlemenin mahkemede olduğunu hatırlattı