Girne Antik Limanı katlediliyor

Turizmin incisi Girne Kenti’nin vazgeçilmez tarihi ve turistik mekanı Girne Antik Limanı deyim yerindeyse katlediliyor.



Antik liman içerisinde, Girne Kalesi’nin hemen altında bulunan ve yıllardır balıkçıkların ve teknelerinin adeta tersanesi haline gelen deniz atık boyalar ve kimyasal maddelerin çöplüğü haline geldi.



Teknelerinin onaran denizciler, teknelerden sıyırdıkları boya atıkları ile kimyasal maddeleri acımasızca denize boca ediyor. Denizde görüntü kirliliğinden başka bu zararlı maddeler denizdeki yaşamı da katlediyor.



Önceki gün çekilen bu fotoğrafta denizin üzerindeki boya maddeleri ile gemiden boşaltılan sintinenin yarattığı kirlilik gözler önüne seriliyor.