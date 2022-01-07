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Girne Antik Limanı ve tarihi Girne Kalesi karanlığa büründü!

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07/01/2022

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Girne Antik Limanı ve tarihi Girne Kalesi karanlığa büründü!

Ülkemizin başkent turizmi olan Girne’nin tarihi mekanları aydınlatmadan yoksun. Girne Antik Limanı ve liman içerisinde bulunan Girne Kalesi tamamen zifiri karanlık durumda.

Girnelilerin ve kış turizmi kapsamında ülkemizde olan turistlerin uğrak noktalarından biri olan Girne Limanı ve kalesinin karanlıkta kalması bölgede asayiş ekiplerinin etkin denetim yapmasının da önüne geçiyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, bölgenin iki değerinin karanlıkta kalmasından yakınırken yetkilileri göreve davet ediyor.

 

07/01/2022 20:00
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TAGS: Girne Antik Limanı ve tarihi Girne Kalesi karanlığa büründü!
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