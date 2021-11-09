Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı

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09/11/2021

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Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tanıtım yüzü olan , tarihi Girne Limanı’nı hak ettiği görüntüye kavuşturmak için, 4 etaptan oluşan bir projeyi  hayata geçiriyor.

Girne  Antik Limanı İyileştirme  ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabı  olan, Girne Antik  Limanı’nda  bulunan  Tarihi Gümrük Binası’nın Restorasyonu  ve liman içerisindeki duvarların temizleme, derzleme işleri ihalesinin tamamlanmasıyla, projeye bugün başlandı. Yaklaşık 5 ay süresi öngörülen ilk etap, 1 milyon 800 bin Türk Lirasına mal olacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm  Planlama  Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairelerinin  teknik ekipleriyle , ihaleyi alan firma yetkilileri , bugün startı verilen ilk etap projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  ülkenin  tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek,  hak ettiği görünüme kavuşturmak için, bakanlık olarak  ciddi çalışma içine girdiklerini  belirterek, özellikle pandemi döneminde  özel izin alarak bakanlık içinde yaptıkları çalışmaların tamamlanmasıyla, 4 etaplı projeye bugün  başlandığını kaydetti.

Projenin 1’inci etap  ihalesinin  sonuçlanmasıyla bugün, çalışmaya başlandığını  söyleyen  Ataoğlu, ilk etabın  Girne Antik  Limanında  bulunan  tarihi Gümrük Binası’nın Restorasyonu  ve liman İçerisindeki duvarların temizleme, derzleme işlerini kapsadığını kaydetti.

Projenin ikinci etabının , “zemin , su , kanalizasyon ve teknik altyapı işleri   olduğunu dile getiren    Ataoğlu,  bu etapla ilgili olarak  Girne Belediyesi ile yazışmaların devam ettiğini , gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından , hızlı bir şekilde ihaleye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Proje Üçüncü etabının  binaların cephelerinin yekpare görünümü, dördüncü etabının ise, deniz içi ve mendirek ihalesi olduğunu  kaydeden Ataoğlu, projeyi en kısa sürede tamamlayarak , tarihi Girne Limanı’nı hak ettiği görünüme, eski günlerine kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Kısa bir süre sonra seçim yasaklarının başlayacağını dile getirerek tarihi limanla ilgili projenin toplumsal kazanım sağlayacağına dikkat çeken Ataoğlu, Girne Belediyesi ile  birlikte yürütülecek zemin – altyapı çalışmalarını kapsayan 2. Etap ihalesinin, seçim yasakların takılmaması için  Yüksek Seçim Kurulu ile görüşme yapacaklarını , ihaleye çıkmak için izin isteyeceklerini söyledi.

Ataoğlu, gerekli izni almaları halinde , bir an önce 2. Etap projesi için  ihaleye çıkarak , çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Girne  Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesine kaktı sağlayan herkese ve ilk etabı üstlenen firma yetkililerine  teşekkür eden Ataoğlu, limanı hak ettiği görünüme kavuşturacak  projenin özelde Girne’ye, genelde KKTC’ye  hayırlı olmasını diledi.

İlk Etap projesini alan firmanın 5 ay sürmesi öngörülen çalışmaları , 2-3 aylık bir dönemde tamamlayabileceğini ifade ettiğini de dile getiren Ataoğlu ,  eski Gümrük Binası, Zincirli Kule, Cafe 34 - Carob arasındaki tarihi kule, liman boyunda yer alan  tarihi sur duvarların restorasyonunu  kapsayan  etabının  yaklaşık 1 milyon 800 bin Türk lirasına mal olacağını kaydetti.

Bunun yanında, Girne Belediyesi’nin,  Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden  limanda bulunan 2 binanın dış cephesinin, dairenin belirleyeceği şekilde aslına uygun olarak restore etmek için yaptığı talebin de olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, Bakanlık yetkililerinin belediye ile hafta içinde yaptıkları  görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini dile getirdi.

Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin 2 binanın tespit edilmesi için yazışmalara başladığını, gerekli prosedürün tamamlanması ile Girne Belediyesi’ne 2 tarihi bina gösterilerek, restorasyonun yapılması için işbirliği yapacaklarını kaydetti.

 

09/11/2021 18:10
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TAGS: Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı, haberkibris,
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