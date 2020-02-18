Girne Antik Limanı'ndaki çöpler tepki topluyor

KKTC’nin turizm incisi olarak nitelendirilen Girne Antik Limanı içerisindeki görüntüler büyük tepki topluyor.

Liman içerisindeki çöpler, bir turizm kenti olan Girne’ye yakıştırılmıyor.

Turizm Fuarlarında, Girne ile ilgili dağıtılan broşür ve resimlerde Girne Antik Limanının eski ve temiz görüntüleri yansıtılırken, adaya gelen turistlerin, limanın görüntüsü karşısında şok olduğu dile getiriliyor.

Girne Antik Limanı’nda deniz yüzen çöplerden dolayı görünmüyor.

Girne’de ziyaret edilen ilk adreslerden bir tanesi olan Girne Antik Limanı’nda denizde yüzen çöpler tam anlamı ile utanç tablosu oluşturuyor.

Girne’yi ziyaret edenleri karşılayan ve hiç hoş olmayan deniz üzerindeki çöp görüntüsü ülke turizmine zarar veriyor

18/02/2020 15:08