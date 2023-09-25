‘Girne Arkın Fest 23’ kapsamında dün iki farklı etkinlik düzenlendi

‘Girne Arkın Fest 23’ kapsamında dün "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyunu sahnelendi ve Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ açılışı yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyununu sahneledi. Oyun, ülkede yaşayan ve yurt dışından gelen oyuncu ve yönetmenlerin sunumu ile Ramadan Cemil Meydanı’nda sahnelendi.

Oyunu 2021 yılında "Sunflower" filmi ile Cannes World Film Festivalinde 5 ayrı dalla birlikte "En iyi kadın yönetmen" ödülünü alan Elya Gilman yönetti.

-Sualtı fotoğrafları sergilendi

Öte yandan yine Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 18.00’de, ‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ açılışı gerçekleşti. Yarın akşama kadar açık olacak olan sergide, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçıların çektikleri resimler yer alıyor.

‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ise 28 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda yapılacak.

1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması 2 Eylül Cumartesi günü, Kervansaray Halk Plajında gerçekleştirilmişti. Düzenlenen yarışmaya adanın Güneyi ve Kuzeyinden 29 dalgıç katılım göstermişti.