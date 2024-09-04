‘Girne Arkın Group Fest24’ muhteşem açılış ile start verdi

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’, 3 Eylül Salı günü saat 19:00’da başlayan kortej yürüyüşü ile start verdi. Çok sayıda vatandaşın ve siyasinin katılımının yanı sıra sivil toplum örgütleri, okullar, spor kulüpleri, İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncuları, kültür sanat dernekleri, tüm sponsorların katıldığı kortejde; bando, dans grupları, çeşitli animasyon ekipleri de yer aldı.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndan saat 19:00’da harekete başlayan yaklaşık bin kişilik kortej, Antik Liman’da yürüyüşünü sonlandırarak gecenin ilk etkinliği olan Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisini izledi. Gösterinin ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi sonrasında, saat 20:30’da başlayan ‘The Cotton Club’ dans gösterisi sahnelendi. 21:30’da ise ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ seyirci ile buluştu.

3 FARKLI TARİHİ ATMOSFER

Bu yıl restore edilen Antik Liman ve yenilenen Kordonboyu’nun da festivale kazandırılması ile 3 yeni sahne festivale eklenmiş oldu. ‘Liman Kordonboyu Sahne’, ‘Liman Merkez Sahne’ ve ‘Liman Kale Sahne’nin eklenmesi ile halkın 3 farklı tarihi atmosferde, sanat ile buluşması sağlandı. Bu 3 sahneye ek olarak ‘Ramadan Cemil Meydanı Sahnesi’ ve ‘Amfi Tiyatro’ ile 5 farklı ana sahnede etkinliğin gerçekleşeceği ‘Girne Arkın Group Fest24’te bu akşam ‘Hırçın Kız’ sahne alıyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek oyun için kapıda bilet satışı gerçekleşeceği ayrıca online satışların da devam ettiği belirtildi.

HIRÇIN KIZ OYUNU

4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da, İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Hırçın Kız’ isimli oyun İngilizce ve Rusça altyazılı olarak sahneleniyor. Oyun, Sinyor Battista’nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde döner. Battista, huysuz büyük kızı Katerina kocaya varmadan, küçük kızı Bianka’nın evlenmesine izin vermeyeceğini açıklamıştır. Küçük kızın talipleri, bu kilidi açması için Petrukio’ya başvururlar. Petrukio hem evlenip kadının yüklü çeyizine konmak hem de onu terbiye edip uysallaştırma iddiası ile işe girişir. Bu arada Bianka’nın talipleri de türlü yöntemlerle genç kıza yaklaşmaya, gönlünü çelmeye çalışırlar. Katerina’nın erkek egemen çevreye ayak direme çabası ile Bianka’yı elde etmek için kurulan düzenler, bir çeşit anafor oluşturacaktır.

5 EYLÜL PROGRAMI

5 Eylül’ün ilk etkinliği ise Liman Merkez Sahne’de saat 19:30’da yer alacak olan ‘Give or Take’ dans gösterisi oluyor. Bu gösterinin ardından saat 20:30’da ise yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alıyor. 6 Eylül’de Melek Mosso konseri ile devam edecek olan festival, 7 Eylül’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek olan ‘Vintage Bazaar’ ile haftayı kapatacak.