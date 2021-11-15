Girne Askeri Hastanesi'nin Temeli Atıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı “Yeni Girne Askeri Hastanesi” temeli atıldı,

Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasında yatırımlara da değindi ve şunları kaydetti:



“Bu törenle temelini atacağımız Yeni Girne 100 yataklı Askeri Hastahesi: Hastahanenin Finansal kaynağı 3 Mart 2021 tarihli ‘2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ hükümleri çerçevesinde Ankara kaynaklı olarak karşılanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü gibi anlamlı bir günde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını perçinleyecek projelerin temellerini atmaktan, lansman ve açılışılarını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Oktay 100 Yataklı Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin son teknoloji tıbbi donanımı ve tedavi birimleriyle bölgede en iyi sağlık merkezlerinden birisi haline geleceğini de vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bugün temeli atılan Askeri hastanenin de sağlık sistemine büyük katkısı olacağını,

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15/11/2021 16:44