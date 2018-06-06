Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, esnafın sorunlarını dinledi

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Çarşamba pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkın sorunlarını dinledi.

Aygın’ın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Aygın, son yıllarda esnafın yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve çözüm önerileriyle projeleri uygulamak ve esnafın yüzünü güldürmek için yeniden aday olduğunu belirtti.

Esnafın şikayetçi olmakta çok haklı olduğunu belirten Aygın, seçimi kazanması halinde sorunlara esnafla beraber çözüm üreteceklerini söyledi. Aygın, konunun paydaşı olanların fikirleri, istekleri, eleştiri ve önerileri dikkate alınmaksızın, sunulacak çözümlerin sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekti.

Amaçlarının Açık Pazar’daki esnafın sıkıntı yaşamadan çalışabilmesi ve tüketicilerin de rahatlıkla alışveriş yapabilmesi olduğunun altını çizen Aygın, yurt dışında, Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de iyi organize olmuş, belediyeler tarafından işlevsel olarak düzenlenmiş Açık Pazar örneklerinin bulunduğunu ve bu pazarların mükemmel şekilde işlediğini söyledi.

Aygın, esnafı mağdur eden anlayışın sona ereceğini ve esnafın yüzünü güldürecek projelerin hayata geçeceğini de sözlerine ekleyerek, Girne için tekrar bu yolda olduğunu ve desteklerini esirgemeyenlere de sonsuz teşekkürlerini sunduğunu iletti.