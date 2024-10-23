Girne, Bağlıköy ve Aydınköy’de yangın!

Girne, Bağlıköy ve Aydınköy’de dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Ahmet Yahya Sokak üzerinde, saat 05.30’da muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin ağaç dallarına temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki toplam 9 adet çam ağacı, bir ikametgahın avlusu içerisinde bulunan kuru otlar ile 2 adet ahşap şezlong yandı.

- Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Bağlıköy’de Şht. Tahir İbrahim Sokak üzerinde, saat 09.30’da muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatalarının ağaç dallarına temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların yere düşerek kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otların zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Dere yatağında yangın çıktı

Aydınköy’de Mezarlık Yolu mevkiinde, saat 12.00 sıralarında, dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar ile dere yatağı kenarında bulunan bir şahsa ait arazi içerisindeki toplam 4 adet zeytin fidanı ile 50 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak zarar gördü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.