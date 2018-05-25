Girne Balıkçısı'na saldırı!

Heykel sanatçısı Sevcan Çerkez'in Girne'de yaptığı meşhur Girne Balıkçısı heykeline saldırı yapıldı.Siyah boylar ile saldırı yapılan heykel için Girne Belediyesi yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Sevcan Çerkez şöyle dedi: "Girne Balikcisina da saldirdilar. Girne Belediyesi bu sanat dusmanlarini yakalamak icin titiz bir calisma surduruyor. Umarim yakalanirlarsa Bener Hakki Hakeri'nin sanat katilleri gibi ellerini kollarini sallayip aramizda dolasmazlar. Sanatseverler adina uzgunum. Heykeli tamir ettim yeniden. Umarim bu kadarla kurtuluruz arkadaslar."