Girne Belediyesi öncülüğünde, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. ortaklığında hayata geçirilecek olan ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre bugün Girne Bandabuliya önünde gerçekleşen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ Proje Koordinatörü Niyal Öztürk’ün yanı sıra Girne Belediye Meclis üyeleri Mete Ünal Girgen, Hakan Onurlu, Ali Tektan, Ziya Egemen Sencer, Haşim Yücel, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Muavinleri Naile Soyel ile Ahmet Türker katıldı.

Bandabuliya’nın bir gastronomi evine dönüştürülerek, sürdürülebilir şekilde canlandırılması ve bölgenin turistik/ekonomik gelişimine katkıda bulunmasının sağlanması amacı ile hayata geçirilecek projenin, en geç eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Altyapı çalışmalarının Girne Belediyesi tarafından üstlenildiği projede, tüm donanım ve işletme metotları ise Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ile Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. tarafından üstleniliyor.

‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi kapsamında gastronomi mutfağı kurulumu, dayanıklı ürün satış alanı oluşturulması, yemek ve etkinlik alanları ve cazibe merkezi oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor.

Şenkul: “Antik liman eski çehresine kavuşuyor”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bandabuliya’da bir tarih yattığını ve bu tarihin tekrar hayata geçirilmesi adına gereğinin yapılmasının, kendilerinin ülkeye olan borcu olduğunu belirtti.

Girne konusunda kendisini heyecanlandıran birkaç ana başlık olduğunu dile getiren Şenkul, bunlardan bir tanesinin de Bandabuliya olduğunu söyledi.

Şenkul, Antik Liman arka sokaklarının restorasyon ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Kordonboyu yenileme çalışmalarının da başladığını, Bandabuliya’nın da hayat bulması ile limanın eski çehresine kavuşacağını kaydetti.

“Özlem duyduğumuz değerleri yeniden kazanma zamanıdır.” diyen Şenkul, kendisinin ve tüm katılımcıların ana gailesinin bu olduğuna işaret etti. Sözlerinin sonunda Şenkul, proje konusunda herkesin destek olması adına çağrısında bulundu.

-Kişi: “Her noktasında kadınların yer aldığı ve alacağı bir proje”

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi sürecinin bir yıl öncesine dayandığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un göreve gelmesi ile Bandabuliya’nın kadın kooperatiflerine teslim edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirten Kişi, sürecin her noktasında kadınların yer aldığını söyledi.

Kişi, tamamen gönüllülük esası ile projenin hazırlanarak yapım aşamasına gelindiğini kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesi ile Girne’nin birçok anlamda kazanımları olacağını söyleyen Kişi, projenin gerek turizm gerekse sosyal hayat anlamında Girne’ye soluk getireceğini dile getirdi.

-Çağıner: “Ülkenin kalkınması için kadının kalkınması ilkesi ile yol aldık”

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd.in, kurulduğu günden itibaren, Bandabuliya’nın kadın emeği ile restore edilerek günümüze uyarlanması ve kadınlar tarafından çalıştırılması hedefini belirlediğini söyledi.

Çağıner, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un göreve gelmesi ile bu hedefe ulaşabildiklerini, Kooperatifin Kıbrıs’ın en doğusundan batısına, 150 kadınla birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Ülkenin kalkınması için kadının kalkınması ilkesi ile yol aldıklarını belirten Çağıner, Bandabuliya’nın her zaman, insanların toplanarak birbirleri ile sosyalleştiği, tarihi bir mekan olduğunun altını çizdi.

Gelinen aşamada, uzun yıllardır kapıları kapalı olan bu tarihi binanın, tekrar hayat bulacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Çağıner, bunun ülke ekonomisi ve turizmi için önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs’ın zengin bir gastronomisi olduğunu sözlerine ekleyen Çağıner, ülke lezzetlerinin özellikle turistlere tanıtılması yönündeki açığın proje ile kapatılacağına inanç belirtti.

Çağıner, projenin hayata geçirilmesi adına ülke genelinde herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, katkı koymak isteyen herkesin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.