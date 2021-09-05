Girne basketbola doydu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 3X3 turnuvalarının ilki Girne’de gerçekleştirildi. FIBA onaylı özel bir zeminde, 3X3 resmi müsabaka topunun kullanıldığı ve kalabalık seyirci eşliğinde yapılan turnuva 4 gün boyunca Ramadan Cemil Meydanı’nda oldukça renkli görüntülere sahne olurken, canlı yayınları, elektronik skor bordu, çevre düzenlemesi ile tam puan aldı. Turnuvada oyun alanına girişlerin sağlık kurallarına uygun şekilde Adapass kontrolü ile olduğu turnuva Basketbol Federasyonu’nun getirdiği yeniliklerin son halkasını oluşturdu.

Renkli görüntüler, heyecanlı maçlar

TBF’ye bağlı hakemlerden olan ve 3X3 turnuvası konusunda eğitim almış önemli bir isim olan Murat Ciner’in de düdük çaldığı turnuvanın finalleri dün akşam gerçekleştirildi. Final maçlarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve diğer yetkililer takip etti.

Şampiyonlar ödüllerini aldı

Girne Belediyesi, Gençlik Dairesi, Asbank, Under Armour, KKTC Sağlık Bakanlığı, Niyazi’s Restorant, Hediyem Su, İntergaz ve İş Kıbrıs’ın katkıları ile düzenlenen turnuvanın sonunda 4 kategoride şampiyon olanlara toplam 10 bin TL değerinde Under Armour Hediye çekleri takdim edildi. U 15 Kategorisinde 99 Problems, U 17 Kategorisinde Darbeli Matkap, büyük erkeklerde Girne Merkez, masterlerde Halos takımlarına hediye çeklerini Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren verdi.

Mevlit: Sırada Lefkoşa var

Turnuva sonunda bir konuşma yapan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, çok keyifli bir turnuva olduğuna vurgu yaparken, katkı koyan kuruluşlara ve yoğun emek sarf eden yönetim kuruluna teşekkür etti. Mevlit, 3X3 organizasyonunun bir sonraki durağının Lefkoşa olacağını ve zaman kaybetmeden çalışmaları başlatacaklarını dile getirerek, aynı coşku ve güzellikte bir turnuva organizasyonuna imza atacaklarını dile getirdi.

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05/09/2021 14:28