Girne Belediye Başkanı Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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10/07/2022

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Girne Belediye Başkanı Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngördü, mesajında, “ileri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşları, yerel yönetimlerin çalışmalarının tüm toplum ve kamuoyuyla buluşmasında da her zaman hassas davranmış, sorgulayıcı olmuş, yerinden yönetim ilkesine hassasiyetle yaklaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan Saadet Gazetesi’nin 11 Temmuz 1889 yılında yayın hayatına başladığı günün “Basın Günü” olarak kutlandığını ifade eden Güngördü, basının, Kıbrıs Türkü’nün dış dünyayla bağlantısının sesi ve nefesi olduğunu kaydetti.

Güngördü, “Toplumsal faydayı kişisel ve kurumsal çıkarların üzerinde tutarak görev ifa eden tüm basın camiasının gününü yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

10/07/2022 10:21
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TAGS: ı Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü
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