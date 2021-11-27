Girne Belediye Başkanı Güngördü, Atelier Arkın’ın Sergisini ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yaptığı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Atelier Arkın’ın yıl sonu sergisini gezdi.

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın, ilk kursiyer sergisini 19 Kasım Cuma akşamı, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile halka açmıştı. Sergi açılış tarihinde yurt dışında bulunan Belediye Başkanı Güngördü, 24 Kasım Çarşamba günü, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile birlikte sergiyi gezdi.

Güngördü: “İnsanların sanata ilgisi hep vardır, yeter ki bu merakı doyurabilecek ARUCAD gibi kurumlar olsun”

Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal’dan atölyelerle, Resim ve Seramik sergisinin ortaya çıkışıyla ve izleyiciye sunulan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi alan Güngördü, Kursiyer Sergisiyle ilgili izlenimlerini şu şekilde ifade etti: “Üniversitelerin kent yaşamına büyük etkisi vardır. En büyük etkisi de öğrenci yetiştirirken, onları şehirden koparmadan, şehirle entegre bir şekilde eğitmektir. Ancak o zaman bu etki iyi anlamda olur. ARUCAD gibi yükseköğretim kurumları sayesinde şehrin sanatla olan ilişkisinin ivme kazandığını gözlemliyorum. Atelier Arkın’ın ilk kursiyer sergisini gezmekten çok keyif aldım. Toplumda, insanların kültür ve sanata ilgisi hep vardır, yeter ki bu merakı doyurabilecek ARUCAD gibi kurumlar olsun, bu bağlamda, Rektörümüzü ve sergiye ön ayak olan hocalarımızı kutluyorum.”

Vehbi: “Bu sergi, sanatın asıl amacını ve belli bir dili olmadığını hatırlatmış da oldu”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile birlikte sergiyi yeniden gezme şansı bulan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, kursiyerlerin çalışmalarını daha yakından inceledi ve Başkan Güngördü ile yaptıkları söyleşi üzerine şu açıklamalarda bulundu: “Yeni bir Üniversite olmamıza rağmen kent içinde bu derece kabul görmemiz, Sayın Nidai Güngördü Başkanımızın da sanat vizyonu ve sanatsal etkinlerinin önünü açma hevesiyle desteklenmiştir. Kendisine ARUCAD adına teşekkür etmek isterim. Eski elektrik santralinin restore edilip bir sergi salonu olarak kent kültürüne kazandırılması da bu vizyonun güzel bir örneğidir. Biz de bir kent Üniversitesi olarak Atelier Arkın’da üretilen çalışmaları sergileme fırsatı bulduk. Yalnızca Kuzey’den değil, Güney’den ve birçok farklı ülkeden gelen kursiyer arkadaşlarımızın çalışmaları da sergilenmektedir. Böylece bu sergi, sanatın asıl amacını ve belli bir dili olmadığını hatırlatmış oldu.”

Atelier Arkın’ın Resim ve Seramik kurslarında ortaya çıkan çalışmalar, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşmuştu.

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27/11/2021 15:45