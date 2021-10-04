Girne Belediye Başkanı Güngördü: Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, “Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.” dedi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bildir yayımladı.

Dünya’da hayvan severlerin ilk kez İngiltere’de 1822 yılında hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurduklarını dile getiren Güngördü, 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluşun dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü’nün ilan edildiğini kaydetti.

Güngördü, 1978 yılında Paris UNESCO evinde yayımlanan Hayvan Hakları Evrensel Bildirisinde ‘bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.’ maddelerinin yazdığını belirtti.

Dünya’ya açılan ve Uluslararası nitelikte birçok organizasyona de ev sahipliği yapan Girne kentinin, tüm Dünyada benimsenen bu bildirinin gereklerinin uygulanması için belediye olarak üzerlerine düşeni eksiksiz yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güngördü, “Yaban hayatın parçası olan hayvanların korunması için ülkemizde çalışan örgütlerle olan işbirliği çalışmalarımız yanında 2017 yılında faaliyete açtığımız Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi üzerinden de sokakta kimsesiz olan köpekler için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Merkezin üzerinden bugüne dek 448 can dostun kısırlaştırılırken 200’e yakın kimsesiz can dostun da sahiplendirdiklerini, onların bir yuva sahibi olmalarına katkı koyduklarını dile getiren Güngördü şöyle devam etti:

“Can dostlarımızı Girne’mizin bir parçası olarak gördüğümüzden, onların temel asli ihtiyaçlarının sağlanması için gerekeni sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz. Sahipli hayvanların da yaşam koşulları ile temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kollamak için resmi kontroller yanında toplumsal farkındalığı da sağlayacak çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz. Hayvan Hakları da İnsan Hakları gibi yasalarla korunması gerektiğinden yasal zemindeki eksiklerin de giderilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylesi bir günde hayatın çeşitliliğini ve renklerini tamamlayan hayvan haklarını hatırlamak ve bu haklara saygı duymak hepimizin boynunun borcudur.”

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04/10/2021 13:37