Girne Belediye Başkanı Güngördü: En önemli yatırım eğitime yapılandır

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak 5 yıl içinde bölge okullarına yaklaşık 2 milyon 200 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlayacak olması nedeniyle mesaj yayınmadı.

Nidai Güngördü, belediye sınırları içerisinde 10 kamu okulu bulunduğunu belirterek, emlak vergilerinden elde edilen gelirle tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Güngördü, şu ifadelere yer verdi.

“Değerli öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 3 aylık tatil döneminin sonunda yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlıyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize destek olmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak sorumluluğumuzdur. Kentimizde yaşayan çocuk ve gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi, kültürle sanatla iç içe olması, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz.

Atatürk'ün ilkelerinin ışığında, milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır.

Geleceğe güvenle bakmamızın nedeni, çocuklarımıza ve gençlerimize olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle kucaklıyorum”.