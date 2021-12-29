Girne Belediye Başkanı Güngördü, esnafla vatandaşın yeni yılını kutladı

Güngördü, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnafla, vatandaşın yeni yılını kutladı...

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29/12/2021

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Girne Belediye Başkanı Güngördü, esnafla vatandaşın yeni yılını kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnafla, vatandaşın yeni yılını kutladı...

Yeni yıl öncesi Girne Açık Pazarı ziyaret eden Nidai Güngördü’ye Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel eşlik etti. Güngördü, esnaf ve pazara gelen vatandaşla sohbet ederek, herkesin yeni yılını kutladı.

Güngördü, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, hoşgörü, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunarak, başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın yeni yılnı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

29/12/2021 15:54
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TAGS: Girne Belediye, Güngördü, esnaf, vatandaş, yeni yıl,
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