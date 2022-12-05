Girne Belediye Başkanı Güngördü Kadın Hakları Günü mesajı

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliğine kent yönetiminde buna önem verdiklerini, kadınların hak ve eşitlik mücadelesini her koşulda desteklediğini belirtti.

Girne Belediyesi bünyesinde hizmet veren Danışma ve Destek Merkezi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin kurulmasıyla kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Güngördü, siyasette kadın ve erkek eşitliğini sağlamanın devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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05/12/2022 10:44