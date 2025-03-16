Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul: "Eski Ciklos Yolu Trafiğe Kapatıldı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Boğazyolu Caddesi, Doğanköy güney çıkışı ve Eminağa Garden bölgesini Girne-Lefkoşa anayoluna bağlayacak yeni bağlantı yolunun kullanıma açıldığını duyurdu.

Şenkul, bu düzenleme kapsamında eski Ciklos yolunun anayola çıkışının kapatıldığını ve çarşamba gününden itibaren anayoldan eski Ciklos yoluna girişin de kapatılacağını belirtti.

Yeni bağlantı yolunun güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için sürücülere hız sınırlarına uymaları ve trafik levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Şenkul, yolun aydınlatma altyapısının da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Haberin Tam Metni Şu Şekilde:

Vatandaşlarımızın Dikkatine:

Kaçış yolu olarak bilinen Boğazyolu Caddesini, Doğanköy güney çıkışını ve Eminağa Garden bölgesini Girne-Lefkoşa anayoluna bağlayacak bağlantı yolu kullanıma açılıyor.

Bu çerçevede eski Ciklos yolu anayola çıkışa kapatılmıştır, anayoldan eski Ciklos yoluna giriş ise çarşamba gününden itibaren kapatılacaktır.

Eski yol, bölgede evi olanlar ve acil müdahale durumları haricinde kullanılmayacaktır.

Yeni bağlantı yolunda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış olsa da tüm sürücülerimizin sürat yapmamalarını, uyarıcı levha ve hız düşürücü yol çizgilerine uymalarını istiyoruz.

Çok kısa süre içerisinde yeni yolumuzun aydınlatma altyapısı da bitirilerek ışıklandırılacağını bilgisini de sizinle paylaşmak istiyoruz.

Hayırlısı olsun, kazasız belasız kullanalım inşallah.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul