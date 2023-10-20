Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul: Trafikte Yeni Düzenlemeler Geliyor!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Girne Belediye Trafik Komitesi'nin bugün aldığı iki önemli kararı duyurdu.

Kararların ilgili taraflara bildirilip görüşüldükten sonra Belediye Meclisi'nin onayına sunulacağını belirten Şenkul, detayları şu şekilde paylaştı:

"16.30-19.30 saatleri arasında Semih Sancar Caddesi doğu-batı yönünde, büyük iş araçlarının girişi kapatılacak.

Osman Örek Caddesi (Kurtuluş Caddesi), Bellapais ve Yeni Liman yönüne trafiğe açılırken, Semih Sancar'a dönüş kapatılacak (sağa dönüş yapılamayacak).

Aynı uygulamanın devamı olarak Bellapais yönünden gelen sürücüler, Girne merkez ve Semih Sancar Caddesi'ne devam edebileceklerken, Yeni Liman yönüne dönemeyecekler (sağa dönüş yok)."

Başkan Şenkul, "Bunlar komite kararlarıdır ve uygulamaya Meclis kararı sonrası başlanacaktır" açıklamasını yaptı.