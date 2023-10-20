Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'dan Anlamlı Karar!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün akşam gerçekleşen meclis toplantısında alınan önemli bir kararı duyurdu. Oybirliği ile onaylanan karara göre, halk arasında Hirondel olarak bilinen ancak adres kayıtlarında isimsiz görülen meydanın yeni ismi "Rauf Raif Denktaş Meydanı" olacak.

Başkan Şenkul, bu kararın kentteki birçok noktada isimlerini görmekten mutluluk duydukları isimlerle aynı kategoride yer alacağını belirtti. Ziya Rızkı, Naci Talat, Dr. Fazıl Küçük, A. Mithat Berberoğlu, Salih Miroğlu, Mustafa Çağatay, Osman Örek gibi isimlerin yanı sıra şimdi de Rauf Raif Denktaş'ı saygıyla anacaklarını vurguladı.

Başkan Şenkul, sosyal medya paylaşımında ayrıca geçmişte yaşanan tartışmalı günlerin bugünkü koşullara göre daha samimi, saha mertçe ve birbirlerine yabancı olmadıkları günler olduğunu ifade etti. Girne'nin bir bütün olarak kabullenilip sevildiğini vurgulayarak, "Biz Birlikte GİRNEYİZ" dedi.

Kararın en kısa sürede resmi işlemlerle hayata geçirileceğini belirten Başkan, gerekli dairelere resmi yazıların gönderileceğini ve adres, harita bilgilerine işleneceğini açıkladı. Şenkul, bu karara sevinenlerin olduğu gibi hoşuna gitmeyenlerin de olabileceğini ancak önemli olanın geçmişi anlamak ve bir arada olabilmek olduğunu vurguladı.