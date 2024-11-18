Girne Belediye Başkanı Şenkul, Beycanlar Çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sorunları dinlemek ve ortak çözüm önerileri oluşturmak için Girne Beycanlar Çarşı esnafı ile toplantı yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı esnaf toplantısı bugün saat 10.00’da, Beycanlar Çarşısı’nda yer alan Food Box Cafe’de gerçekleşti.

Toplantı esnasında bölge esnafı yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Esnafı dinleyen Şenkul, bölgede hayata geçirmeyi planladığı kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini esnafla paylaştı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ise bölge esnafı ile Beycanlar Çarşısı’nı gezen Şenkul, burada acil aksiyon alınması gereken konular hakkında tespitlerde bulundu.