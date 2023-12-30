Girne Belediye Başkanı Şenkul yeni yıl mesajı yayımladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2024 yılının tüm dünyada barış içerisinde, huzurlu ve mutluluk dolu günlerle geçmesini temenni ederek, mesai arkadaşları ve tüm halkın yeni yılını kutladı.

Şenkul yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Koskoca bir yılı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Benim için çok özel bir kariyere büyük heyecan ile başlamamın da birinci yıl dönümü…

Göreve geldiğimiz günden beri seçim öncesinde söz verdiğimiz tüm konuları hızlı bir şekilde sonuca ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Seçim sonucunun gerek siz halkım, gerekse benim için neler getireceği konusunda hepimizin aynı merak hislerini paylaştığı kanaatindeyim. Ancak bir yıl sonunda gördüğüm net bir mesaj var ise o da Girne'yi hep birlikte ayağa kaldırmak için ortaya konan özveri ve birlik mesajıdır.

Bu anlamda hep birlikte geçirdiğimiz bu koca ama hızlı ve başarılı yıl için herkese teşekkür etmek istiyorum.

Buradan tek tek yapılan projelere değinerek zamanınızı almak istemiyorum. Yıl boyunca hızlı bir şekilde hedefe yerleştirdiğimiz ve kısa zamanda sonuç aldığımız tüm projelerimizi, siz değerli halkımız ile birlikte başlattık, yürüttük ve sonuçlandırdık.

Sadece şuraya değinmek istiyorum ki; bu yıl, asıl projelerimizin hayata geçirileceği yıldır. Şu ana kadar, geçmişin gölgesini, bir nebze olsun Girne'mizin üzerinden kaldırmaya çalıştık ve başardık. Şimdi ise hayal ettiklerimizi hayata geçirerek asıl hedeflerimize ulaşma zamanıdır.

Bugüne kadar çıktığımız yolda beni hiç yalnız bırakmayan ve daha fazlası için özveri gösteren tüm emekçi kardeşlerime buradan teşekkürü borç bilirim. Girne Belediyesi ve Belpaz, tüm ekibi ile yepyeni bir Girne için kolları sıvamıştır.

Hep birlikte yepyeni bir Girne için yola devam. Çünkü biz birlikte Girne'yiz.

Bu yıl maalesef göz ardı edemeyeceğimiz ve hayatlarımızın sonuna kadar hep bir yerimizde yaşayacağımız acı bir olay yaşadık. 6 Şubat günü Türkiye’de meydana gelen ve hepimizin evini karartan bu acı olaya değinmeyi ve başta Şampiyon Melekler'imiz, evlatlarımız olmak üzere, depremde tüm hayatını kaybedenleri anmayı bir görev biliyorum. Hep birlikte tek yumruk olarak, hayatlara dokunmaya çalıştığımız bu acı dönem, hafızalarımızdan silinmeyecektir.

Hemen yanı başımızda ve tüm dünyanın gözleri önünde, acımasızca katledilen çocuklara ve masum insanlara da bu yazıda yer vermek sorumluluğunu hissediyorum. Tek temennim dünyanın bir an önce yaptığı hatadan geri dönerek, masum canların katledilmesine ses çıkarmaya başlamasıdır.”