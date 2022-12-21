Girne Belediye personeli ve Belpaz çalışanlarının 13. maaş ve ek mesai ödemeleri yapıldı.

Hiçbir devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarından

Belediye personelinin 13. maaşları, iki aylık ek mesaileri, Belpaz Şirketi çalışanlarının brüt maaşları üzerinden 13. maaş ödemeleri ve Belpaz çalışanlarının ek mesaileri bugün ödendi.

Belediye bünyesinde 267 personel ve Belpaz şirketinde 273 çalışan bulunuyor.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, "Göreve geldiğimiz günden günümüze kadar çalışanlarımızın maaş ve özlük hakları eksiksiz olarak verilmiştir. Bugün de tüm çalışanlarımızın 13. maaşları ve iki aylık ek mesailerini, devlet katkısı almadan öz kaynaklarımızdan ödemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Belpaz çalışanlarının 13. maaşlarını da brüt maaş üzerinden ödedik. Bu kentin her noktasında, gece gündüz demeden çalışan emekçi arkadaşlarımın ve ailelerinin yeni yılını da bu vesile ile şimdiden kutluyorum” dedi.

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21/12/2022 14:37