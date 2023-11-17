Girne Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Girne Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları, program dahilinde devam ediyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Mezarlık’ta bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, Eski Türk Mezarlığı’nda bakım onarım çalışması başlatıldı.

Girne Belediyesi ekipleri Uluslararası Mezarlık’ta ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Mezarlığın tüm çevresini yükseltici yeşil çit ile çevreleyen ekipler, mezarlığın ana giriş kapısını tamir ederek, mezarlığın güvene alınmasını sağladı. Ayrıca ışıklandırmanın da yapıldığı Uluslararası Mezarlık’ta, genel temizlik çalışması ile ihtiyaç duyulan bakım onarım tamamlandı.

Öte yandan Girne Belediyesi ekipleri, Eski Türk Mezarlığı’nda da bakım onarım çalışması başlattı. Mezarlık alanında bulunan ağaçların budama işlemleri tamamlanırken, devam eden günlerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarının da tamamlanması hedefleniyor.

Girne Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları ise belirlenen program dahilinde devam ediyor.