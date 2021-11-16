Girne Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, çevirim içi seminer düzenliyor

Girne Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çevirim içi seminer düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren, Danışma ve Destek Merkezi tarafından düzenlenecek etkinlik, Zoom platformu üzerinden cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

Eğitimlerde, Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından başta, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik; “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”, Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan tarafından, “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün tarafından “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları” konu başlıklarında sunum yapılacak.

Eğitim sonucunda katılımcılara katılım sertifikası verileceği belirtildi. Seminere katılım https://us02web.zoom.us/j/5808112526?pwd=Tll4K09XalZ4NDBPY0Zxd1BFaEFTdz09 linki üzerinden, sağlanacak, bilgi ve kayıt için 0533 879 95 95 numaralı telefon aranabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocukların, bu haklarının bilinmesi ve korunmasının her bireyin görevi olduğunu söyledi.

Güngördü, “Çocuklarımız için çocuk haklarını gözeten etkin politikalar üretmemiz elzemdir. Çocuklarımız güvenli bir ev, güvenli bir mahalle, güvenli bir şehir ve güvenli bir ülkeyi hak ediyor” dedi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Çocuklarımızı güvende tutmak, onları güçlendirerek korumak, her ebeveynin olduğu gibi tüm yetişkinlerin başlıca görevidir. Bu nedenle bu konuda bizlere ve tüm bireylere büyük görev düşmektedir” ifadelerini kullandı.

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ

Belediye bünyesinde 9 Mart 2018 tarihinde faaliyete başlayan, bugüne kadar 16’sı çocuk, 18’i ergen, 115 kişiye bireysel danışmanlık, 14 aileye çift terapisi, 4 şiddet mağdurunun başvuru yaparak yararlandığı Danışma ve Destek Merkezi kapsamında halka ücretsiz birçok konuda eğitim düzenleniyor.

Son dönemlerde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerle başta çocuklarla ilgili birçok konuda bilgi paylaşımları gerçekleştiriliyor.

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16/11/2021 15:26