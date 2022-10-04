Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali Başlıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak festivali, zeytin ağaçlarının korunması, popülasyonunun arttırılarak gelecek nesillere aktarılması, bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturulması, zeytin, yan ürünleri, zeytinyağı üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, festivalin 21 yılda bu konuda önemli bir toplumsal bilinç yaratılmasına katkı sağladığına vurgu yaptı.

7 Ekim Cuma akşamı kortej yürüyüşüyle başlayacak festivale bu yıl Türkiye’den 13 belediyenin ekipleriyle ve Avrupa’dan 1 Belediye Başkanının katılacağını dile getiren Güngördü, festivalinin bu yıl da birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konserler ve yarışmalara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Zeytinlik köy meydanında 60 stant kuruluyor

Zeytinlik köy meydanında kurulacak yaklaşık 60 stantta ise zeytin ve yan ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürü, el sanatları ve mutfağına has ürünlerin satışının yapılacağını ifade edildi.

Güngördü; Festival Kapsamında bu yıl Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, 11’incisi düzenlenen ve 45 ülkeden çizerin katıldığı, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ve Zeytin Mizah Şenliğinde dereceye girenlere de ödüllerinin verileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde Zeytinlikli yazar Ali Nesim anısına düzenlenen Şairler ve Yazarlar buluşmasının da festivalde yeniden yer alacağını anımsattı.

Festival boyunca zeytinlik köyünde, birçok yerel sanatçının sahne alacağını ifade eden Güngördü, köy meydanındaki etkinliklerin, SOS Konseriyle 11 Ekim akşamı tamamlanacağını ardından, 12 Ekim’de Girne Amfi Tiyatro’da Kolpa Grubunun konserinin yer alacağını söyledi.

Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Zeytin Çalıştayı Bugün Başladı

Dolu dolu bir programla kutlanacak festivalin, bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzalanan , “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya” Projesi kapsamında, hibe edilen ilk fidanların dikiminin yapılacak olması nedeniyle, ayrı bir anlamla gerçekleşeceğini dile getiren Güngördü, proje hakkında bilgi sundu.

Türkiye Belediyeler Birliğiyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokoller kapsamında, Girne Belediyesi’nin, Zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile haziran ayında bir protokol imzaladığını anımsatan Güngördü, “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya Projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda Girne Belediyesi Sanat Galerisinde başlattıkları çalıştayda da çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti.

Projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerinin daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydeden Güngördü, 1974 sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı 1 buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle azalarak, 600 bin civarına geldiğini anımsattı.

Bu projeyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal makineleşme desteği de sağlanacağını kaydederek, hedeflerinin ülkede zeytin popülasyonunun 1 milyon köke ulaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Güngördü, proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.

Konuşmasının sonunda Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyan meclis üyelerine, belediye çalışanlarına teşekkürlerini sunan Nidai Güngördü, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Bu habere tepkiniz:



04/10/2022 14:32