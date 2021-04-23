Girne Belediyesi 23 Nisan Etkinliği Düzenledi

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye açıklamasına göre, Girne Belediyesi’nin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve tren, Girne’deki sokaklardan geçerek, balkonlarda bekleyen çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de tura katılarak çocukları selamladı.

Sosyal İşler Şubesi personeli ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nden çocuklar, neşeli kostümler giyerek, renkli şekerler ve renkli maskeler dağıttı.

OTOBÜS, GİRNE VE BAĞLI KÖYLERDEN GEÇTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yılda salgın nedeniyle evlerde kutlandığını anımsatarak, belediyenin, kutlamaları ve 23 Nisan coşkusunu evlere ve çocuklara götürme kararı yine aldıklarını, Belediyeye ait gezi otobüsüyle sabah saatlerinden itibaren Girne ve bağlı köylerde 23 Nisan şarkıları eşliğinde şehir turu yaptıklarını kaydetti.

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23/04/2021 15:47