Girne Belediyesi, 5-6 Ağustos'ta UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı düzenliyor

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını Yürüten Girne Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı düzenliyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Belediyesi yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğinin tartışılacağı uluslararası organizasyonla ilgili, bilgi vermek amacıyla Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda basın toplantısı düzenledi.

Divan toplantısı yanı sıra, komitenin bir önceki çalışma döneminde başlayan "Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporunun lansmanı yapılacak ve “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” paneli ile “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” hazırlıkları kapsamında yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü organizasyonun Uluslararası katılımla, Girne Grand Pasha Otel’de yer alacağını kaydetti.

Belediye’nin, 280 kentin üye olduğu Orta Doğu ve batı Asya Kentler Birliğine 2018 yılında üye olduğunu anlatan Güngördü, Girne Belediyesi’nin 2019-2022 yıllarında Turizm ve Kültür Komisyon Başkanlığı üstlendiğini kaydetti. Güngördü, Girne Belediyesi’nin KKTC ve Girne kentini, en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını da belirtti.

Çeşitli toplantılara gerek fiziki olarak gerekse zoom bağlantısı üzerinden çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Güngördü, 20-21 Ekim 2021 tarihinde Girne’de yaklaşık 120 kişinin katılımı ile uluslararası “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” düzenlendiğini anlattı.

13-15 Haziran 2021 Tarihinde Konya’da gerçekleşen genel kurulda da Girne Belediyesi’nin örgütün Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanlığı’na oybirliğiyle seçildiğini ifade eden Güngördü, herkes için temel hak olan eşitlik ilkesinin hayatın her alanında etkili bir biçimde uygulanması eşitlik temelinde bir toplum yaratılması ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlere önemli görevler düştüğüne vurgu yaptı.

Başta kadınlar olmak üzere ayrımcılığa maruz kalan tüm insanlar için yaşanılabilir kentler yaratmanın, insan haklarını odağına alan politikalarla mümkün olabileceğine dikkat çeken Güngördü, Girne Kentinde, insan haklarını odağına alarak insanların din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kapsayıcı bir anlayışla yönetilmesi için yola çıktıklarını kaydetti.

Güngördü, dünya geneline bakıldığında, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını da söyledi ve içinde bulunulan coğrafyada ve Girne kentinde, kadınlar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer bireyler için değişim yaratacak politikalar üretmek için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını vurguladı.

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı şahıslarla bilimsel adımlar atarak yapacakları çalışmalarla, insanlık adına ve insanca yaşama katkı koyacakları için mutluluk duyduklarını ifade eden Güngördü, 5-6 Ağustos’ta Girne’de gerçekleşecek organizasyonun, gerek fiili gerekse zoom üzerinden, yoğun bir uluslararası katılımla gerçekleşeceğini kaydetti.

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02/08/2022 15:29