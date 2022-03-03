Girne Belediyesi 8 Mart’a Özel Program Hazırladı

Girne Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir program hazırladı. 8 Mart 2022 Salı günü Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda saat 11:00’de iç bahçede, “Girne’de Kadın ve Emek Amatör Fotoğraf Sergisi” ve Girne Belediye personeli kadın emekçiler buluşması gerçekleştiriliyor. Belediye kadın personelin katılımıyla gerçekleştirilecek müzik dinletisi ve kokteylin ardından aynı gün, saat 13:30’da Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda, kadın personel ve halkın katılımına açık, Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden Çiçek Göçkün Bayramoğlu, "Kadının Özgürleşmesinde Hukuk" başlığı altında bir seminer gerçekleştirecek.

Öte yandan, Girne Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) iş birliğinde 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de “KKTC Kadın Ekonomi Forumu düzenleniyor. Moderatörlüğünü Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu’nun yapacağı etkinlikte, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak katılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugüne özel hazırladıkları programla hem 8 Mart 1857 yılında New York’taki 40 bin dokuma işçisi kadının, insanca çalışma koşulları istemiyle başlattığı ve 129 kişinin yaşamını yitirdiği hareketi anmak, hem de bölge kadınlarına eğitim ve seminerlerle destekte bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Güngördü, bu şehre emeğiyle değer katan belediye kadın personeli başta olmak üzere tüm kadınlara sevgi ve saygılarını ileterek, tüm kadınları etkinliklere davet etti.

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03/03/2022 15:38