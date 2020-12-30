Girne Belediyesi, Açık Hava Reklam İhalesini Yeniledi

Girne Belediyesi, açık hava reklam ihalesini, en yüksek meblağı teklif eden Myad Reklam Limited ile Haziran 2022’ye kadar yeniledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Myad Reklam Limited direktörü Emre Zeren Safa’nın katıldığı imza töreninde konuşan Güngördü, “Pandemi süreci nedeniyle Ağustos ayında gerçekleşmesi gereken imza töreni bugüne kaldı” dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret eden ve çoğu işyerinin kapalı olduğunu kaydeden Güngördü, “Reklam mecralarındaki sıkıntılara rağmen, Myad Reklam Şirketi’nin yeniden teklif atarak bizimle yeniden işbirliğini sürdürmek istemesi bizim için çok önemlidir” dedi.

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30/12/2020 15:17