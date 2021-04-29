Girne Belediyesi, Anneler Günü Nedeniyle Tüm Kadınlara Kanser Tarama İndirimi Sağlayacak

Girne Belediyesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle, 3-8 Mayıs tarihleri arasında tüm kadınlara kanser tarama konusunda indirim günleri başlatılıyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Anneler Günü nedeniyle "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla gerçekleştirilecek indirim fırsatından yararlanabilmek için Sosyal İşler Şubesi'ne 8 Mayıs’a kadar ön başvuruda bulunulması gerekiyor.

Açıklamada, kanser taraması kapsamında; jinekolojik muayene, smear testi, tüm batım ultrason, akciğer grafisi, mamografi veya meme ultrasonu, tüm kan sayımı, idrar tahlili, CA 125 kan testinin 550 TL'ye yapılabileceği duyurularak, bilgi ve iletişim için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 650 01 00 (dahili 1042) ve 0533 879 95 95 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

KADIOĞLU: “SAĞLIK KONTROLLERİNİN ZAMANINDA YAPILMASI GEREKLİ”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, erken teşhisin önemine işaret ederek, her bireyin sağlık kontrollerini zamanında yaptırmasının sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli olduğuna vurgu yaptı. Kadıoğlu, Girne Belediyesi'nin kanserde erken tanı konusunda gerek okullarda gerekse zaman zaman düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalıştığını ifade ederek, Anneler Günü gibi özel bir günde anne ve anne adaylarına indirim çeki hediye edeceklerini kaydetti.

Başvuru yapan kadınlarla eğitim ve diğer çalışmalar için de bir arada olmayı istediklerini belirten Kadıoğlu, kampanyanın bir hafta süreceğini ve ön başvuruların Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine yapılacağını söyledi.



GÜNGÖRDÜ: "KADINLARIMIZ HEP SAĞLIKLI OLSUN"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, kanser tarama ve erken tanının hayat kurtardığını ifade ederek, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde uygun fiyata birçok kadına sağlık kontrolü yapma fırsatı sunmayı amaçladıklarını söyledi. İşbirliklerinden dolayı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkürlerini ileten Güngördü, hem devlet hastanesi hem de özel hastanelerin toplum sağlığına katkısına vurgu yaptı. Güngördü, "Annelerimiz hep iyi olsun diye, yanımızda olsun diye sağlık kontrollerini yaptırmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklar anneleriyle büyüsün, kadınlarımız hep sağlıklı olsun. Tüm anneleri sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

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29/04/2021 11:49