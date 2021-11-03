Girne Belediyesi Antalya Muratpaşa Belediyesi Tarafından Düzenlenen Kaleiçi Festivalinde Temsil Edildi

Girne Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan bir heyet Antalya-Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.

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03/11/2021

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Girne Belediyesi Antalya Muratpaşa Belediyesi Tarafından Düzenlenen Kaleiçi Festivalinde Temsil Edildi

Girne Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan bir heyet Antalya-Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.
Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu Girne Belediyesi adına  14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından imzaya açılan “İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması” deklarasyonunu  imzaladı. 
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet festival kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Arnavutluk-Tirana Belediyesi As Başkanı Glindxhet Madhiile ve İtalya-Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ile görüşerek hediyeler takdim etti.
DEKLARASYON
Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 maddeden oluşuyor. 
Kültürel mirasın etkin biçimde korunması için anahtar unsur olarak planlamayı işaret eden deklarasyon, kültürel miras alanlarında yaşayanların korumaya ilişkin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım çalışmalarının oluşturulmasının ve toplumsal farkındalık yaratma yollarının geliştirilmesi için gerekli işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.

03/11/2021 16:31
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TAGS: Girne Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyes
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