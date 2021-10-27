Girne Belediyesi Antik Limana Sahip Çıkıyor

Girne Belediyesi, çok başlılık ve yetki karmaşası nedeniyle her geçen gün daha büyük sorunların yaşandığı limanda, bugün büyük bir temizlik kampanyası başlattı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şahsen yönettiği bir çalışma ile Belediye zabıtaları ve temizlik ekipleri ile antik limana girerek, kirliliğe neden olan unsurları topladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9 yıl önce yetki ve sorumluluğun, belediyeden alınarak Turizm ve Çevre Bakanlığına devredilmesinin ardından tarihi limanın sorunlarla anılmaya başladığını belirterek, limanda yetki karmaşası ve çok başlılık nedeniyle birçok sorunun gündeme geldiğini kaydetti.

Taleplerimiz Cevapsız Kaldı

Yaklaşık 5 yıl önce, limanda, yetki karmaşası yaşanmaması adına, yürütücülüğünü Girne Belediyesi’nin üstleneceği bir sekretarya oluşturulması Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve diğer tüm paydaşların, talep ve isteklerinin bu sekretarya aracılığıyla yürütülmesi konusunda teklif yaptıklarını anımsatan Güngördü, bu taleplerinin cevapsız kaldığını anımsattı.

Altyapı, çevre kirliliği görsellik konusunda sorunların had safhaya ulaştığı limanın, cazibe merkezi olmaktan çıktığını dile getiren Güngördü, kentteki her noktadan sorumlu olan Girne Belediyesinin, kentin ve ülkenin gözbebeği olan tarihi limandan da sorumlu olduğunu ve sorumluluğunun gereklerini yerine getireceğini vurguladı.

Belediye Her Gün Limanda Olacak

Kuzey Kıbrıs’ın vitrini olan limanda 9 yıllık ihmali ortadan kaldırmak için, Girne Belediyesi’nin bundan sonra ekipleriyle her gün limanda olacağını söyleyen Güngördü, bu noktadan sonra limanda bu kurum bu bakanlık yetkilidir söylemini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Limanla ilgili tüm bakanlıklar daireler, esnaf, balıkçılar, belediye, turistik yat işletmecileri ve kamu özel tüm paydaşların sorumluluğunu bilmesi gerektiğini söyleyen Güngördü, kamu ya da özel sektöre ait olan kirlilik ve olumsuzluk teşkil eden her şeye müdahale edileceğinin altını çizdi.

Kirliliğe ve Denetimsizliğe İzin Vermeyecek

Limanda başlattıkları temizlik kampanyasının süreklilik arzedeceğini dile getiren Güngördü, tarihi limanı yeniden turistler ve yerli halkın ağırlanabileceği bir yer haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Turistler ve yerli halkın limanı neden terk ettiğinin sorgulanması gerektiğini de söyleyen Güngördü, tüm paydaşların ortak akılla hareket ederek limanı eski cazibesine kavuşturması gerektiğini kaydetti.

Limanda, paydaşlar, kurum, kuruluş ve işletmeler arasında bir disiplin sağlanması gerektiğini de kaydeden Güngördü, bu uyumu sağlamanın belediyenin görevi olduğunu söyleyerek kirliliğe ve denetimsizliğe izin vermeyeceklerini kaydetti.

5 yıl önce , Eski Eserler ve Müzeler Dairesine, limandaki 2 binanın , diğer binalara örnek olacak şekilde ,dış cephelerinin, tarihi görünümü ve aslına uygun olarak , düzenlenmesinin belediyeye devredilmesi çağrısında bulunduklarını ancak , bu talebe hala cevap alamadıklarını kaydeden Güngördü, bu taleplerini tekrarladı.

Eski eserler ve müzeler Dairesinin göstereceği 2 binanın dış cephelerinin düzenlemesinin tüm masraf ve işçiliğini üstlenmek istediklerini yineleyen Güngördü, bu isteklerine 2 gün içinde cevap verilmesini talep etti.

Limanda tamirat ve tadilat gerçekleştirmek için en uygun mevsime gelindiğini ve artık vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Güngördü, limandaki tüm kirlilik ve sorunlara bu günden itibaren müdahale edeceklerini , olumsuzluk yaratanlar aleyhine ceza ve yasal yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Girne Belediyesinin bu günden itibaren geri çekilmemek kaydıyla hep limanda olacağını belirten Güngördü, amaçlarının esnafı cezalandırmak değil, burada bir disiplin sağlayarak, tüm paydaşların kazanmasını sağlamak olduğunu anlattı.

Tarihi Limanın düzenlenmesiyle ilgili Turizm ve Çevre Bakanlığının bir projesi olduğunu ancak bu güne kadar başlayamadığını söyleyen Güngördü, ülke turizminin vitrini olan limanı bu proje beklenirken daha iyi bir görünüme kavuşturmak için çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Kalesinin Dış Duvarları ve Surları Ot ve Ağaçlardan Temizlendi

Tarihi limanda tarihi dokuyu, çevreyi koruyacak, aslına uygun düzenlemeleri getirecek bir projeye kimsenin karşı olmadığını ancak sürekli değişen hükümetler nedeniyle projenin askıda kaldığını anımsatan Güngördü, proje beklenirken limanın atıl durumda bırakılamayacağını ifade etti. Kale duvarlarının ve surların ot ve ağaçlardan da temizlendiğini kaydeden Güngördü, liman konusunda ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Güngördü, limanı yeniden cazibe merkezi haline getirilebilmesi için esnaf, balıkçılar, turistik yat işletmecileri, cafe, restaurantlar olmak üzere limanda bulunan herkesten, çalışmalarını desteklemeleri ve kurallara uymalarını istedi.

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27/10/2021 17:03