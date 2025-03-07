Girne Belediyesi, Antik Liman’daki Pergola Faaliyetini Durdurdu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Liman’da yürütülen pergola faaliyetinin belediye tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Şenkul, yaptığı açıklamada, Bakanlık yetkilileri, Eski Eserler ve Ayk üyeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu faaliyetin resmi bir izninin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

“Antik Liman dünya mirasıdır, bu konuda tüm paydaşlar hemfikirdir diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullanan Şenkul, tarihi ve kültürel mirasın korunması adına gerekli adımların atıldığını vurguladı