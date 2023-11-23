Girne Belediyesi, aracından dışarıya çöp atan bir kişiye para cezası kesti

Girne Belediyesi aracından dışarıya çöp atan bir kişiye para cezası kesildi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, konuya şahit olan bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucunda aracından dışarıya çöp atan kişiye 4 bin 526 Türk Liralık ceza kesildi.

Açıklamada, “Girne Belediyesi Zabıta ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit ettiği kişiye, ‘Çevre Kirliliği Yaratmak’ sebebiyle asgari ücretin 1/4 ‘ü oranında ceza kesildi” denildi.