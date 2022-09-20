Girne Belediyesi beşinci öykü yarışmasının sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Ben, Biz ve Doğa” konulu öykü yarışmasının sonuçları belli oldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve eğitim gören tüm çocukların katılımına açık (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, değerlendirme kurulunun yaptığı puanlamalar çerçevesinde dereceye girenler belirlendi.

Değerlendirme Kurulunda Ceyhan Özyıldız (Öykü Kitabı Yazarı, Fotoğrafçı), Emrah Öztürk (Öykü Kitabı Yazarı, Akademisyen), Orhan Eskiköy, Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri) yer aldı.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 27 Eylül Salı günü saat 17.00’de yapılacak ödül töreni çerçevesinde; birincilere 1250 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere 750 TL ödül verilecek.

Yarışmada dereceye girenler şöyle:

Birinci Kategori Birincisi: Azra Aygün- “Evimizin Neşesi Biricik”-Şht Hasan Cafer İlkokulu, Birinci Kategori İkincisi: İlkim Eğer-” Çalışmanın Hediyesi” -Şht Hasan Cafer İlkokulu, Birinci Kategori Üçüncüsü: Sahra Mazlum- “Sahra’nın Güncesi”- Şht Hasan Cafer İlkokulu;

İkinci Kategori Birincisi: Beren Düzgen-“Şeftali Ağacı ve Biz”- Doğa Koleji, İkinci Kategori İkincisi: Beril Savaşçı- “Doğanın Sessiz Feryadı”- Doğa Koleji, İkinci Kategori Üçüncüsü: Selin Polatlı- “Doğam”- Oğuz Veli Ortaokulu, Simay Gümüşay- “Hepimizin Evidir Dünya”-English School of Kyrenia;

Üçüncü Kategori Birincisi: Sudel Ulubey- “Kırmızıya Karışalım Kelebek”-19 Mayıs TMK, Ecem Başaraner- 17 Mart: Küçük Bir Kızın Doğum ve Ölüm Tarihi”- 19 Mayıs TMK.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuk ve gençlerin okuyan, sorgulayan, düşünen ve yaratan bireyler olması için teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen öykü yarışmasını bu anlamda önemsediklerini ifade etti.

Çocuk ve gençlerin öyküleri arasında çok değerli eserlerle karşılaştıklarını belirten Güngördü, bu yıl doğa sevgisi ve çevreye duyarlılık konusunda bir farkındalık da yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Güngördü, yarışmaya katılım gösteren tüm çocuk ve gençleri tebrik etti.

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20/09/2022 14:52