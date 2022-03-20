Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı düzenlenen törenle açıldı

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20/03/2022

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Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı düzenlenen törenle açıldı

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekililleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Buse’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Açılışta ilk konuşmayı yapan Buse’nin annesi Gülesen Aksay, kızlarını altı ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını kaydederek onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Buse’nin adını yaşatmak için böyle bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek aileye sabı diledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Buse’nin çok genç yaşta hayatını kaybettiğini belirterek bu acının halen daha yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Ölümün yaşam döngüsünün bir parçası olduğunu söyleyen Tatar, “önemli olan kaybettiğimiz sevenlerimizin anısnı yaşatmaktır” dedi.

Tatar konuşmasının sonunda Buse’ye rahamet ailesine sabır diledi. BRT

20/03/2022 14:40
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TAGS: Girne Belediyesi, Buse Aksay Parkı
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