Girne Belediyesi Çocuk Meclisi bugün hayata geçirildi

Girne Belediyesi, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocukların katılımıyla tüm çocukların temsil edileceği Çocuk Meclisi’ni bugün hayata geçirdiğini bildirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge okullarından 150 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı ilkelerle çalışması hedefleniyor.

Çocukların çocuk meclisine üyelik başvurularının tamamlanmasının ardından, Girne Belediyesi Çocuk Platformu yapıldı.

İlk toplantı bugün Anafartalar Lisesi salonunda gerçekleştirdi. Divan Başkanı Sudenur İnce’nin, Çocuk Platformu toplantısını başlatmasının ardından, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü bir konuşma yaptı.

GÜNGÖRDÜ: “ÇOCUKLAR KENT YÖNETİMİ VE ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugünün çocuklarının, geleceğin yöneticileri olduğuna vurgu yaparak, çocukları kent yönetimi ve ülke yönetiminde söz sahibi yapacağını ifade etti.

Bu projeyle, sorumluluk ve demokrasi bilincine sahip, ülkesini kentini, ailesini, çevreyi, hayvanları önemseyen, sahiplenen, hoşgörü kültürüne sahip geleceğin yöneticilerinin yetişmesine kaktı sağlamanın amaçlandığını vurgulayan Güngördü, Çocuk Meclisi’nin yapacağı katkılarla, şehri, daha demokratik , çağdaş şekilde ve ortak akılla yöneterek, geleceğe bu günkünden çok daha iyi şartlarda taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Günümüz çocuk ve gençlerin birçok avantaj ve dezavantajı birlikte yaşadığını da söyleyen Güngördü, çocuk meclisinin çocuk ve gençleri tehdit eden en büyük sorunları arasında yer alan, internet-sosyal medya, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi konularda da bilinçlendirici ve önleyici çalışma yapmalarını istedi.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisinin bugün gerçekleşen ilk toplantısı anısına bir anı koruluğu oluşturulacağını da dile getiren Güngördü, çocuk meclisine çalışmalarında başarı diledi.

KADIOĞLU: “ÇOCUKLARIN İSTEK VE PROJELERİ YETKİLİLERE İLETİLECEK

Güngördü’nün konuşmasının ardından, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Koordinatörü Misli Kadıoğlu tarafından, 150 katılımcıya, Çocuk Platformu’nun amacı, çocuk meclisinin çalışma sistemi hakkında bilgi verildi.

Kadıoğlu, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Girne’de yaşayan çocukların toplumsal duyuş, düşünüş birliği sağlayan değerlerini geliştirmek; çocukların sorunlarını tespit edip, öneri sunacakları ortamlar sağlamak ve toplumsal hayatta üretim, iş, kültür, sanat vs. alanlarda söz sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmalara öncülük etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kadıoğlu bu çalışma ile ayrıca çocuklarda da demokrasi bilincinin geliştirileceğini de kaydetti.

Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle: “23 Nisan İlkokulu'ndan Elif Şeker, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Boncuk, Anafartalar Lisesi'nden Sudenaz Alev, Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Nehir Arıcı, 23 Nisan İlkokulu'ndan Sevil Yalçın, Anafartalar Lisesi'nden Feride İzveren, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Filiz Aldemir, Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Saliha Güç”

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ise “19 Mayıs TMK'dan Tual Zeyil, Anafartalar Lisesi'nden Nursena Meral ve 23 Nisan İlkokulu'ndan Eda Bittacı”.

İKİNCİ TOPLANTI 11 OCAK’TA

Çocuk meclisine başkanlık edecek isimler, 11 Ocak Cumartesi günü yapılacak ikinci toplantıda gerçekleşecek seçimle belirlenecek.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin , Meclis Üyeleri, Yedek Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Genel Kurul ve Meclis Yürütme Kurulu seçimle göreve gelecek ve görev süreleri 1 yıl olacak.

Çocuk Meclisi kapsamında, Kültür Sanat, Eğitim, Çevre, Barış Kardeşlik, Spor, Çocuk Hakları , Basın Yayın ve Yardımlaşma başlıklı alt komisyonlar oluşturulacak, Bu alt komisyonlar, iki haftada bir-iki gün belediyenin görevlendireceği uzmanlar veya rehber kişiler ile birlikte komisyon toplantısı gerçekleştirecek ve komisyonların aldığı kararlar, ayda bir kez toplanan Çocuk Meclisi toplantısında görüşülecek.

Mecliste alınan kararlar, Çocuk Meclis Başkanı imzasıyla Girne Belediye Meclisi ve Girne Belediye Başkanı’na iletilecek.

07/01/2020 17:37