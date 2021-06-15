Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, Lefkoşa’da Bale Atölyesi’ne Katıldı

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, “Nefese Dönüş” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuklar için Klasik Bale Atölyesi’ne katıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, MEDİ Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ve sanatçıların iş birliğinde düzenlenen, “Nefese Dönüş” etkinlikleri kapsamında, Ayça İnal’ın eğitmenliğini yaptığı Çocuklar İçin Klasik Bale Atölyesi’ne katıldı.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Lefkoşa’da gerçekleştirilen bale tanıtım dersine Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personelinin eşliğinde katıldı.

Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle yüz yüze toplantılara ara veren Çocuk Meclisi’nin yeniden toplantı ve etkinliklerinin başladığını duyurdu.

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyelerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacak bir programla başlayacağını duyuran Belediye, Girne Belediyesi Çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları ve Sosyal Yaşam Merkezindeki kurslar için mesai saatleri içerisinde 0539 112 63 63 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini kaydetti.

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15/06/2021 14:59