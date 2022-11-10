Girne Belediyesi “Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı” parkur tanıtım etkinliği pazar günü yapılacak

Girne Belediyesi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı parkur tanıtım etkinliği 13 Kasım Pazar günü yapılacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, batı çevre yolunun güneyinde yer alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’ndaki organizasyon 08.00 - 09.30 saatleri arasında Mustafa Kombos ve Dyt. Ela Müderrisoğlu önderliğinde Hatha-Vinyasa yoga etkinliği ile başlayacak.

Saat 10.00’da ise halkın genel katılımıyla parkur tanıtım ve bilgilendirme yürüyüşü yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 58 bin metrekarelik (44 dönüm) arazi içerisinde yapılan ve ilk etabı tamamlanmak üzere olan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’nı halkın hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Halkın spor yaparak, dağ ve deniz manzarasını izleyebileceği, kentin yanı başında yeşil ve doğa ile iç içe bir yer yaratılması için çalıştıklarını anlatan Güngördü, doğa parkının tanıtımı için 13 Kasım’da yapılacak yürüyüş ve yoga etkinliğine, tüm halkı ve yoga severleri davet etti.

Sabah 08.00’de başlayacak yoga etkinliği için iletişim numarasının 0533 849 80 00 olduğu açıklandı.

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10/11/2022 13:20