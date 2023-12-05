Girne Belediyesi Ecevit Caddesi ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını duyurdu

ads ads ads ads
05/12/2023

ads
Girne Belediyesi Ecevit Caddesi ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını duyurdu


Girne Belediyesi, şehir içi trafiği düzenleme ve trafik güvenliğini arttırma amacıyla başlatılan proje kapsamında Ecevit Caddesi (Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük çemberi arası) ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Girnemizin önce ana yolları ve caddelerinin, sonra ise ara yollar ve sokaklarının tümü ışıl ışıl olana kadar durmak yok. Zaman alacak ama olacak..." ifadelerini kullandı.

05/12/2023 09:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi, ışıklandırma, peyzaj
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.