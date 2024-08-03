Girne Belediyesi ekipleri çöp yığınlarını zor temizleyebildi

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03/08/2024

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Girne Belediyesi ekipleri çöp yığınlarını zor temizleyebildi

Girne Belediyesi ekipleri, Ciglos Seyir Yerinde biriken çöp yığınlarını zor temizleyebildi. Belediye yetkilileri, bu tür görüntülerin tekrarlanmaması için vatandaşlara çevreye daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Temizlik çalışmaları sırasında yoğun çaba harcayan ekipler, bölgenin yeniden temiz ve sağlıklı bir hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptı. Belediye, benzer sorunların önüne geçmek amacıyla bölgede daha sıkı denetimler yapacaklarını belirtti.

03/08/2024 12:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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