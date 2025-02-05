Girne Belediyesi EMITT Fuarı'nda tanıtım yaptı

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05/02/2025

Girne Belediyesi EMITT Fuarı'nda tanıtım yaptı

Girne Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)’nda yer aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre fuarda, Girne Belediyesi’ni Meclis Üyesi ve Turizm Komitesi Başkanı Mete Ünal Girgen ile Meclis Üyesi ve Turizm Komitesi Üyesi Ziya Egemen Sencer temsil etti.

Girne Belediyesi, her yıl yaklaşık 30 bin sektör profesyonelinin katıldığı EMITT Fuarı'nda, "Go to Kyrenia" platformunu tanıttı.

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TAGS: Girne Belediyesi, EMITT Fuarı
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