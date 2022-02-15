Girne Belediyesi Gençlik Platformu'ndaki Gençler Sertifikalarını Aldı

Girne Belediyesi’nin 15-21 yaş arası gençlere yapmış olduğu çağrıyla Mayıs 2021 tarihinde oluşturduğu Girne Belediyesi Gençlik Platformu, Sanat Galerisi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz dönem tamamladıkları etkinlik programına katılım sertifikalarını da alan gençler, önümüzdeki programı hazırlamak amacıyla toplantılara başlama kararı aldı. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından Nisan ayı itibarıyla, Gençlik Platformu için yeni kayıt alımına başlanılacağı kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gençlerle bir araya gelerek çevre temizliğinden, plaj etkinliklerine, bisiklet sürüşünden, doğa yürüyüşüne birçok konuda çeşitli aktiviteler hazırlayıp organize eden gençlere katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Güngördü, gençlerin aktif, katılımcı, üretken ve kentin sorunlarına duyarlı olmasının önemine işaret ederek, gençlerin her türlü fikir ve önerilerine açık olduklarını da belirtti.

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15/02/2022 13:50