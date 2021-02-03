Girne Belediyesi Gıda Denetimleri ve Covid-19 Kontrollerine Devam Ediyor

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 27 Ocak- 02 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 389 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 2 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı toplam 7640 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri, İş Yerlerinin Covid-19 Pandemisine Karşı Almış Oldukları Tedbirleride Kontrol Ediyor.

Sağlık Bölümü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerinde ayrıca iş yerlerinin Covid-19 pandemisine karşı almış oldukları tedbirleri de kontrol ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 27 Ocak- 02 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, Covid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının, hem de vatandaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler verdi.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

Halkımızın sağlığı bizim en hassas çizgimiz…

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; "Belediye Sağlık ve Zabıta Birimlerimiz, yapmış oldukları kontrollerde, işletmelerin gereken tedbirleri alıp almadığı ve Covid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını denetleniyor. Halkımızın sağlığı bizim en hassas çizgimiz olmuştur, böyle de devam edecek” dedi.

Güngördü; Belediyelerin Resmi Gazete ’de yayımlanan kararda, 28 belediyenin bazı personellerinin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası verme, kapatma cezası verme, organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi kullanabileceği hatırlatarak, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çeşitli yaptırımları uygulamaya koyduklarını kaydetti.

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03/02/2021 14:06