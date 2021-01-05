Girne Belediyesi, Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne bağışta bulundu

Girne Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında, Girne SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne 8 bin 680TL ve 20 litre zeytinyağı bağışında bulundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bağışlanan tutar, Girne Belediyesi’ne ait kamusal alanlar ile kaldırımlarda bulunan hurma meyvelerinin Belediye Park ve Bahçeler Birimi tarafından toplanması ve Çarşamba Pazarı’nda satılması ile elde edildi.

Açıklamada, teslim edilen zeytinyağının da Belediye’ye ait yeşil alanlarda, parklarda ve çocuk oyun alanlarında bulunan zeytin ağaçlarından toplanarak elde edildiği bildirildi.

“BELEDİYELERİN SORUMLULUK ALANLARI GENİŞLİYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bağışı teslim ederken yaptığı konuşmada, Belediyelerin sorumluluk alanlarının genişlediğini ve çeşitlendiğini belirtti.

SOS Çocukköyü Derneği’nin her zaman destekçisi olduklarını ve imkânları çerçevesinde sosyal sorumluluk kapsamında gereğini yapacaklarını dile getiren Güngördü, Belediye olarak sosyal yaşam merkezinin de kurulmasıyla bu alanda büyük bir yol kat ettiklerini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2021 11:01