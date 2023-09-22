Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenen ''Çocuklarla Bilim ve Sanat Atölyesi'' başladı

Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenen ve 28 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek "Çocuklarla Bilim ve Sanat Atölyesi" başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu yıl birincisi gerçekleştirilen 1. Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu kapsamında devam eden ve Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Kosova, Ürdün, Belçika ve Arnavutluk'tan katılan 18 resim, heykel ve seramik sanatçısının yer aldığı sempozyum kapsamında, ‘"ocuklarla Bilim ve Sanat Atölyesi" gerçekleşti.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde saat 16.00’da yapılan etkinliğe katılan 5 yaş üzeri çocuklar; "Bilim Atölyesi ve Bilim Gösterileri", "Akıl Oyunları Atölyesi", "Matematik Atölyesi", "Kodlama Atölyesi" ve "Karma Atölye" başlıklarında deneyim yaşadı. Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Karakaş önderliğindeki eğitimler, Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlendi. 28 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek eğitimler için 0533 879 42 42’nolu telefondan Nevin Halis’e ulaşılabileceği belirtildi.